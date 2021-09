Taranto-Palermo, torna Tgs Studio Stadio con i commenti in diretta

Un’altra trasferta per il Palermo, ancora contro una neopromossa. Dopo Latina e Messina, stavolta i rosanero affronteranno il Taranto, in Puglia. La formazione tarantina, come la squadra di Filippi, ha 4 punti in classifica, ma non ha ancora subito neppure un gol.

Tra i temi del match, il confronto tra i due bomber, a caccia del primo gol stagionale: da un lato l’italo-brasiliano del Palermo Brunori, dall’altro il palermitano del Taranto Saraniti, il quale spera di fare lo sgambetto alla sua ex squadra che quest’estate ha deciso di disfarsene dopo una stagione assai deludente. Rosanero ancora in emergenza in difesa per le assenze di Accardi, Peretti e Buttaro. Torneranno invece a disposizione del tecnico Filippi Doda e Valente, quest’ultimo dopo un lungo stop dovuto ad un fastidioso infortunio.

Il primo appuntamento del week-end in tv è con «Tgs Studio Stadio», oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17. In studio, assieme alla padrona di casa del salottino calcicistico di Tgs, Cinzia Gizzi, ci sarà pure quest’anno Italo Cucci, direttore editoriale di Italpress, e ormai esperto anche di questioni rosanero. Anche questa settimana tanti ospiti di prestigio in collegamento, a cominciare dall’ex terzino rosanero Ciccio Galeoto, protagonista a metà degli anni ’90 del Palermo dei «picciotti» di Arcoleo. Con Galeoto ci sarà Simona Zito, difensore classe ’96 della squadra femminile del Palermo che la prossima settimana esordirà nel campionato di Serie B; l'attore Corrado Fortuna che di recente ha pubblicato per Rizzoli il suo secondo libro, un giallo ambientato sulle Madonie dal titolo «L'ultimo lupo»; e il magistrato Mario Conte, grande tifoso del Palermo, appassionato di calcio e di basket, nonché autore di numerosi saggi in materia giuridica.

In diretta dallo stadio «Erasmo Iacovone» di Taranto, Giovanni Di Marco. A lui il compito di raccontare il match tra i pugliesi neopromossi in C ed il Palermo, con le immagini dal campo nel pre e nel post partita. Al termine dell’incontro, in diretta dagli spogliatoi le interviste ai protagonisti. Alla postazione interattiva Gabriele Messina, sarà lui a raccogliere le domande per gli ospiti e le opinioni che i telespettatori potranno inviare via WhastApp al numero 3351356928.

Lunedì, come di consueto, doppio appuntamento, prima in radio e poi in televisione. Sulle frequenze di Rgs, a partire dalle 7.30 il «Bar dello Sport» (e dalle 8 contemporaneamente su Telegiornale di Sicilia). Un’ora e mezza di discussione con gli interventi in diretta degli appassionati, sui temi scaturiti dalla terza giornata di campionato e soprattutto dal match tra Taranto e Palermo. Alla conduzione Agostino Di Stefano, voce storica di Radiogiornale di Sicilia, mentre i commenti, le analisi e le risposte ai quesiti posti dai radioascoltatori, saranno affidati a Benedetto Giardina che quotidianamente racconta le vicende del Palermo attraverso le colonne del Giornale di Sicilia. I radioascoltatori potranno prenotarsi attraverso il numero 3351356928. Anche in questo caso basterà inviare un messaggio tramite WhatsApp per essere richiamati e poter dire la propria opinione in diretta.

In serata si torna in televisione con «Tgs Studio Sport», in onda alle 21.30 e in replica dopo la mezzanotte. La rubrica di approfondimento condotta da Giovanni Di Marco come di consueto in scaletta prevede non solo i commenti, ma anche le voci dei protagonisti del week-end e tutti i gol della giornata. L'attenzione sarà puntata su Taranto-Palermo, ma si parlerà anche delle altre due formazioni siciliane, il Catania che sarà di scena in Campania, contro la Paganese, e il Messina che farà visita alla capolista Monopoli, unica squadra del girone a punteggio pieno. Ad analizzare la sfida dei rosanero ci sarà Vito Chimenti, doppio ex di Taranto e Palermo. Da Messina, in collegamento, Antonio Sangiorgi, giornalista che da anni racconta il calcio peloritano attraverso le frequenze di Rtp. Da Catania, invece, il direttore artistico di Telegiornale di Sicilia, Salvo La Rosa. In scaletta anche il punto sulla Serie A a cura di Franco Zuccalà.

© Riproduzione riservata