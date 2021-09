Taranto-Palermo, col rientro di Valente cambia il modulo: le probabili formazioni

A Taranto per tornare alla vittoria e cancellare l’opaca prestazione di Vibo con il Messina. Torna in campo il Palermo che oggi pomeriggio alle 17,30 farà visita alla neopromossa Taranto, formazione comunque solida e che ha iniziato il campionato molto bene.

Filippi sta valutando un cambio modulo, con l’inserimento di Valente a centrocampo e il possibile arretramento di Dall’Oglio in mezzo al campo, suo ruolo naturale. Palermo che quindi oggi dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1, un modulo nuovo e che assicura maggiore copertura a centrocampo. Sarà una partita importante, i rosanero stanno studiando per diventare una “grande” e sicuramente l’esame di oggi pomeriggio può dirci già tanto.

Sarà, dunque, un Palermo diverso, soprattutto negli uomini. In difesa dal primo minuto ci sarà Perrotta che comporrà il reparto assieme a Doda e Lancini, in alternativa c’è Marconi che al momento dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo si cambia, si va verso la titolarità di Valente che dovrebbe prendere il posto di Almici sulla destra, Giron confermato a sinistra, poi De Rose e Luperini in mezzo con Dall’Oglio che arretra e farà da elastico tra zona mediana e trequarti. Floriano certo della maglia, così come Brunori in avanti. Dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina Soleri, pronto comunque a subentrare a gara in corso.

Nel Taranto occhi puntati sull’ex Saraniti, avrà voglia di riscatto dopo una stagione in ombra con la maglia rosanero.

Taranto-Palermo, le probabili formazioni

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Tomassini, Zullo, Benassai, Ferrara; Diaby, Marsili, Longo; Giovinco, Saraniti, Versienti.

PALERMO (3-5-1-1): Pelagotti; Doda, Lancini, Perrotta; Valente, De Rose, Luperini, Dall’Oglio, Giron; Floriano; Brunori.

© Riproduzione riservata