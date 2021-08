Il Palermo cede il centrocampista Jeremie Broh al Sudtirol

Cessione per il Palermo: il centrocampista rosanero Jeremie Broh è praticamente un nuovo calciatore del Sudtirol. L’accordo è stato trovato in queste ore.

Il calciatore ha firmato e rimarrebbe quindi in Serie C, ma questa volta nel girone A. Broh era ritenuto ormai un esubero e non rientrava nei piani tecnici di Giacomo Filippi. Ultime ore di mercato, quindi, la sessione terminerà alle 20 e il Palermo sta cercando anche di perfezionare uno scambio di difensori con il Como, con Somma che andrebbe in Lombardia e Crescenzi in rosanero. Somma gradirebbe la soluzione, si lavora per definire la trattativa prima del gong finale.

