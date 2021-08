Ultimo colpo di mercato per il Palermo: arriva il difensore Marco Perrotta

Non si è concretizzato lo scambio con il Como: Somma-Crescenzi ma alla fine il Palermo ha comunque ingaggiato un difensore che irrobustirà il reparto difensivo. Si tratta del difensore classe ‘94 Marco Perrotta, in arrivo in prestito dal Bari.

Il club rosanero quando ha capito che ormai arrivare a Crescenzi era praticamente impossibile per via di alcuni ostacoli, ha virato sul difensore che ha firmato proprio qualche minuto prima del gong finale della sessione estiva di calciomercato. Difensore centrale, Perrotta nella stagione passata con il Bari ha collezionato venti presenze segnando anche un gol.

Perrotta, nel suo curriculum, vanta diverse presenze anche in serie B con Avellino e Pescara, un profilo quindi decisamente interessante e che consentirà a Filippi di avere un jolly su cui fare affidamento. Da qualche minuto il Palermo ha comunicato anche la cessione ufficiale di Broh al Sud Tirol.

