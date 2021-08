Palermo-Latina 1-0, la diretta: svarione difensivo dei rosa, Jefferson colpisce il palo

La partita minuto per minuto

70': occasione Palermo, palla per Soleri che non riesce ad inquadrare la porta

66': esce Brunori e dentro Soleri

66': clamoroso errore difensivo del Palermo e Jefferson da due passi colpisce il palo. Occasione clamorosa

61': De Rose dalla distanza, tiro non irresistibile ma il portiere del Latina salva in due tempi ed evita il tap-in di Fella

57': Luperini di testa su cross di Giron, palla alta di poco

55': esce Floriano e dentro Fella

50': Palermo ad un passo dal raddoppio, palla filtrante per Brunori che supera il portiere ma De Santis salva quasi sulla linea

49': Dall’Oglio ancora lui da ottima posizione, palla deviata in angolo. Il Palermo vuole chiuderla

47': Latina che seppur in dieci prova a giocarsela e ad infastidire il Palermo

46': INIZIA LA RIPRESA

45'+2: FINE PRIMO TEMPO

45'+1: Dall’Oglio da ottima posizione tira debolmente, occasione sciupata per i rosanero

41': non è stata sicuramente una gran partita ma il Palermo sta puntando molto sulla praticità

37': gara in discesa per il Palermo che oltre al gol del vantaggio adesso ha anche un uomo in più

33': GOL DEL PALERMO, FLORIANO. Battuta perfetta di Floriano, portiere spiazzato e Palermo avanti

31’ rigore per il Palermo e Latina in dieci per l’espulsione di Marcucci. Brunori era scappato via su una disattenzione dei laziali, e ora sarà rigore

27': rosanero che giocano a fiammate, mancano le idee a centrocampo. Latina ben messo in campo e che sta reggendo bene in difesa

22': Tessiore dalla distanza, palla che si abbassa improvvisamente, ottimo intervento di Pelagotti che salva in angolo

20': il Palermo sta iniziando a far girare palla e a creare gioco. Latina che attende in difesa e si affida a lunghi lanci

16': ritmi più bassi, le due squadre provano a trovare l’imbucata giusta per smarcare le punte

9': Palermo vicino alla rete, Giron da ottima posizione cerca l’angolo con un tiro che per poco non pesca l’angolino

5': Latina ad un passo dal gol, Tessiore a botta sicura prende in pieno però Peretti che si immola e salva la sua porta

3': Latina pericoloso con una palla scodellata in mezzo da Nicolao, difesa rosanero attenta

1': INIZIA LA PARTITA!

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Latina, valevole per la 1a giornata del campionato di Serie C 2021-2022, in programma alle ore 20.30.

PALERMO: 1 Pelagotti; 54 Peretti, 79 Lancini, 77 Doda; 29 Almici, 17 Luperini, 20 De Rose (cap.), 3 Giron; 7 Floriano, 11 Dall’Oglio; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 22 Misseri, 5 Marong, 10 Silipo, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 36 Mauthe, 65 Tourè. Allenatore: Filippi.

LATINA: 22 Alonzi, 4 Spinozzi, 7 Di Livio, 9 Carletti, 13 De Santis, 16 Marcucci, 17 Teraschi, 18 Tessiore, 21 Mascia, 27 Esposito (cap.), 38 Nicolao. A disposizione: 1 Cardinale, 5 Giorgini, 8 Ricci, 15 Sane, 33 Attagli, 44 Pastore, 48 Di Mino, 79 Jefferson. Allenatore: Di Donato.

ARBITRO: Angelucci (Foligno).

ASSISTENTI: Torresan (Bassano del Grappa) - Piazzini (Prato).

QUARTO UOMO: Peletti (Crema).

