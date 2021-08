Afghanistan, Palermo calcio femminile pronto ad accogliere una giocatrice in fuga

La presidente del Palermo Calcio Femminile, Cinzia Valenti, apre alla possibilità di accogliere una calciatrice afghana in fuga da Kabul raccogliendo l’appello di quanti chiedono di mettersi a disposizione per dare un posto sicuro alle donne afghane.

«Da Palermo - spiega il club in una nota - arriva un gesto di solidarietà e di amicizia, verso quelle atlete che vivono una condizione di privazione di ogni libertà e di paura. Basti pensare che in Afghanistan le donne sono costrette ad indossare completi integrali per il campo anche durante gli allenamenti all’alba e alle partite che si giocano senza la presenza del pubblico. La squadra dell’Herat, ad esempio, ha sempre avuto una vita difficile e il calcio per le donne è sempre stato considerato una forma di emancipazione e di resistenza».

La maggior parte delle calciatrici sono fuggite in Iran e le ultime sei sono ancora dentro l’incubo del regime. «Un motivo in più - sottolinea il club - per attivare una mobilitazione internazionale per le giovani atlete afghane».

