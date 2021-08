Palermo, i tifosi tornano allo stadio: rinnovati 1600 abbonamenti in due giorni - Il video

I vecchi abbonati del Palermo rinnovano la propria tessera in vista del campionato che sta per cominciare. Dopo il primo giorno, di tessere disponibili ne restano solo 825.

Sono dunque 1.600 gli abbonamenti venduti in due soli giorni.

Probabile dunque il sold out. Tanti i tifosi che già alle 6 si sono dati appuntamento in piazzale dello stadio Barbera a Palermo. La vendita per i vecchi abbonati è possibile anche nei punti autorizzati Vivaticket, ma anche online.

I prezzi sono: curve 140 euro (ridotto per donne, over 65 e under 18 a 115 euro), gradinata 220 euro (ridotto 180 euro), tribuna laterale 290 euro (ridotto 230 euro), centrale 400 euro (ridotto 320 euro), centralissima 630 euro (ridotto 500 euro), sostenitori 1.000 euro (ridotto 800 euro).

