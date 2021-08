Coppa Italia, brilla il Palermo: poker al Picerno, ora l'esordio in campionato

Missione compiuta. Il Palermo stacca il biglietto per il prossimo turno di Coppa Italia. 4-1 al Picerno e prova convincente per i rosanero che hanno dimostrato di avere già la mentalità giusta per affrontare anche l’esordio in campionato di domenica prossima contro il Latina.

I rosa hanno giocato, anche se a tratti, un buon calcio, in particolare nella prima parte di match quando hanno piazzato un uno-due micidiale con i gol di Lancini e Floriano su rigore.

Il gol del Picerno ha riaperto parzialmente il match che poi il Palermo ha definitivamente chiuso nella ripresa con i gol di Luperini e Fella. Buona la prima, la formazione di Filippi ha comunque confermato quello che aveva fatto vedere nelle precedenti gare amichevoli.

Serve ancora maggiore attenzione in difesa ma il Palermo visto oggi contro il Picerno è apparso fluido e molto compatto, qualità che già nell’ultimo scorcio di stagione con Filippi aveva spesso sfoderato. Si tratta solamente del primo match ufficiale ma i segnali arrivati oggi dal Barbera sono più che positivi.

La partita in pillole

FINITA

Primo gol in rosanero per l'ex Avellino, il Palermo la chiude.

85' GOL DEL PALERMO, FELLA

78' Cambio in casa Palermo: OUT De Rose, IN Odjer.

69’ Cambio in casa Palermo: OUT Floriano, IN Dall'Oglio.

68’ Palermo che adesso gestisce score e palla, Picerno con poche idee.

62’ gran cross di Almici per Brunori che colpisce il palo, Palermo vicino al 4-1.

59’ Doppio cambio in casa Picerno: OUT Alcides e Carrà, IN D'Angelo e Vanacore.

54' Cross perfetto di Giron e Luperini di testa insacca all’angolino per il gol del 3-1.

54’ GOL DEL PALERMO CON LUPERINI

50’ il Palermo dopo un finale di tempo non proprio esaltante, prova adesso a riconquistare zolle di campo.

Inizia il secondo tempo

Cambi nel Palermo:

Fuori Marconi e Soleri, dentro Marong e Fella

Fine primo tempo

43’ ritmi più bassi, il Palermo prova a tenere palla.

37’ Floriano con un bel tiro a giro, palla che si perde sul fondo. Reazione dei rosa.

32' il Palermo sta abbassando i ritmi, Picerno galvanizzato dal gol.

30' occasione Picerno, Terranova a tu per tu con Pelagotti si fa ipnotizzare dal portiere rosanero.

27' Floriano cerca Brunori, il passaggio però non è troppo preciso.

24' Biglietti venduti 2119, dato fornito dall'ufficio stampa del Palermo.

22' A segnare il gol che ha riaperto il match è De Ciancio, la difesa rosanero poteva essere più reattiva.

22' GOL DEL PICERNO, MATCH RIAPERTO

21' Picerno che ha provato a reagire ma il Palermo domina il match.

19' il Palermo ha messo la freccia, uno-due micidiale e Picerno già al tappeto. Il Palermo c'è.

15' Rigore trasformato alla perfezione da parte di Floriano dopo che era stato atterrato Soleri, il Palermo ha già raddoppiato.

15' RADDOPPIO DEL PALERMO CON FLORIANO SU RIGORE

11' Lancini ha portato in vantaggio il Palermo dopo una lunga fase di possesso palla. Il difensore ha messo alle spalle di Albertazzi da posizione ravvicinata dopo un assist dalle retrovie con un preciso colpo di testa da parte di Almici.

11' GOL DEL PALERMO

9' il Palermo non sfrutta una buona punizione procurata da Brunori, occasione sciupata

7' Molto attivo Giron in questa prima fase di match, il Palermo inizia a prendere confidenza con il match.

4' È il Picerno al momento a reggere il pallino del match, il Palermo studia gli avversari.

Partita iniziata

Le formazioni ufficiali

Filippi ha sciolto i dubbi per la prima partita ufficiale della stagione. 3-4-1-2 con Floriano alle spalle di Brunori e Soleri. Nella sfida contro il Picerno occorre vincere per passare il turno di Coppa Italia. Diretta testuale a partire dalle 17,30.

PALERMO: 1 Pelagotti; 5 Marong, 79 Lancini, 25 Buttaro; 29 Almici, 17 Luperini, 20 De Rose (cap.), 3 Giron; 7 Floriano; 9 Brunori. 27 Soleri.

PICERNO: 1 Albertazzi; 2 Setola, 3 Guerra, 4 De Franco, 5 Pitarresi, 6 Garcia, 7 Carrà, 8 De Ciancio, 9 Terranova, 10 Dettori, 11 Esposito (cap.).

