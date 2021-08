Il Palermo presenta la terza maglia: ecco la Kombat

Il Palermo parte "in terza". In occasione della prima partita ufficiale della stagione - il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, allo stadio Renzo Barbera contro il Picerno - i rosanero scendono in campo per la prima volta con il terzo kit gara, realizzato in collaborazione con l'agenzia palermitana Gomez & Mortisia e il centro R&D Kappa.

In attesa di svelare la prima maglia della stagione 2021/2022 (il cui debutto è fissato in coincidenza con la prima di campionato, domenica 29 agosto), ecco dunque la nuova Kombat Palermo 2022 Third di Kappa, che si presenta con un inedito camouflage "militare" su diverse gradazioni di nero e rosa.

Uno stile mai visto prima per una maglia del Palermo, che stavolta, per il terzo completo, mette da parte l’omaggio alle maglie del passato e punta su una personalità più moderna e internazionale.

