Palermo, la difesa da ritoccare: caccia all'ultimo rinforzo

La vittoria netta contro il Picerno in Coppa Italia lascia qualche perplessità sulla difesa del Palermo. Nulla di allarmante, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, tanto più che il mercato è ancora aperto e il posto rimasto libero in organico è destinato ad essere occupato da un centrale.

Anche senza cedere nessuno degli elementi esclusi dal progetto tecnico, infatti, i rosanero avrebbero ancora la volontà di rinforzare la difesa e completare così l’organico.

L’identikit è quello di un centrale capace di giocare con i piedi, possibilmente mancino o quantomeno da schierare sul centro-sinistra. È lì, infatti, che il Palermo ha individuato l’ultima area da potenziare sul mercato.

La prestazione contro il Picerno lo conferma, non tanto per il gol subito, quanto per altre disattenzioni.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE