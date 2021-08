Coppa Italia di Serie C: Palermo-Picerno, ecco dove vedere la partita in tv

Il Palermo debutta domani in Coppa Italia di serie C contro il Picerno. Il match avrà inizio alle ore 17.30, allo stadio “Renzo Barbera” e sarà diretto dal signor Andrea Ancora di Roma 1, coaudiuvato da Michele Collavo di Treviso e Alessandro Munerati di Rovigo, mentre il quarto uomo sarà il signor Adolfo Baratta di Rossano.

Per le due squadre è il primo impegno ufficiale prima dell’avvio del campionato, previsto per il weekend del 28-29 agosto. Il Palermo affronterà in casa domenica 29 agosto alle 20.30 il Latina; il Picerno, invece, giocherà in trasferta contro la Vibonese sempre domenica 29 agosto alle ore 20.30.

Dove vedere Palermo-Picerno

Il match Palermo-Picerno, valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports.

Cosa fare per vedere Palermo-Picerno

Per poter guardare la partita sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedere con le credenziali. Occorrerà anche sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Il costo dell'abbonamento

L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.

