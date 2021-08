Palermo-Picerno, le probabili formazioni: Brunori unica punta, un dubbio in difesa

Pronti, partenza e via. I rosanero si preparano alla prima uscita ufficiale nella stagione 2021/22 contro il Picerno di Antonio Palo per la gara valevole il primo turno della Coppa Italia Serie C oggi, sabato 21 agosto alle ore 17:30 presso lo stadio “Renzo Barbera“.

Sarà gara secca e in caso di parità dopo i novanta minuti, si andrà ai supplementari con eventuali rigori. Chi passerà il turno incontrerà la vincente tra Monopoli e Potenza.

Nonostante il mister dei rosanero, Giacomo Filippi, abbia tolto - durante la consueta conferenza stampa pre partita - diversi dubbi per l’11 iniziale, restano invece punti interrogativi per ciò che riguarda la parte difensiva. Le certezze, invece, sono le assenze di Accardi e Valente e, dopo le positive prove e gli importanti obiettivi di stagione, cercare di passare il turno.

Tra i pali difficilmente il nuovo acquisto Samuele Massolo potrà scalzare Alberto Pelagotti, anche se non raramente si assiste a scelte tecniche che portano il secondo portiere a ricoprire il ruolo del ‘portiere di Coppa’. Sulla linea difensiva il nuovo arrivato Alessio Buttaro può contendere una maglia da titolare al giovane Buba Marong. Completano la difesa a tre Edoardo Lancini e Ivan Marconi.

A centrocampo i dubbi sono pochi: Alberto Almici sulla destra, al centro Gregorio Luperini e Francesco De Rose, a sinistra ill 26enne francese ex Bisceglie Maxime Giron, che sostituirà l’infortunato Nicola Valente.

In attacco è probabile che si rivedrà il tridente già visto più volte nelle precedenti amichevoli estive: alle spalle dell’unica punta, Matteo Brunori, giocheranno Roberto Floriano e Giuseppe Fella. L’ex Avellino nelle ultime ore potrebbe - seppur difficilmente - essere scalzato dal giovane Silipo, che quest’anno dovrà provare a farsi notare in tutti i modi dopo una scorsa stagione parecchio deludente.

Le probabili formazioni di Palermo-Picerno

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Lancini, Marconi; Almici, Luperini, De Rose, Giron; Fella, Floriano; Brunori. A disp.: Massolo, Misseri, Doda, Buttaro, Peretti, Dall’Oglio, Odjer, Mauthe, Toure, Silipo, Soleri, Corona. All.: Filippi

Picerno (4-3-3): Albertazzi; Setola, Garcia, De Franco, Guerra; Dettori, De Cristofaro, Pitarresi; Terranova, Esposito, D’Angelo. A disp.: Summa, Ferrani, Allegretto, Alcides, Vanacore, De Ciancio, Viviani, Leone, D’Angelo, Stasi, Albadoro, Coratella. All.: Palo

Arbitro: Ancora di Roma

