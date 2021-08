Palermo-Picerno, Filippi: "In campo come se fosse già campionato"

Finalmente si torna in campo per partite ufficiali. Vigilia di gara oggi per il Palermo che domani alle 17,30 al Barbera sfiderà il Picerno per la coppa Italia di serie C. Un antipasto di campionato, considerato che i rosa scenderanno in campo domenica 29 per affrontare il Latina per la prima giornata del girone C.

Oggi le parole del tecnico Filippi in sala stampa: “Abbiamo preparato la partita come se fosse campionato. Il Picerno è una squadra che si è assestata bene in C, poi per vicende extra campo è retrocessa, ma è subito tornata. Per noi è un impegno importante, da affrontare con la determinazione giusta”.

“Sms” di Filippi a tutto il gruppo: “Voglio un approccio forte alla gara, di supremazia territoriale. Dobbiamo fare in modo che l’avversario debba rincorrere. Per fare questo serve voglia, testa, qualità e concentrazione”. Domani torneranno i tifosi allo stadio: “Ancora non abbiamo deciso chi giocherà. Per me c’è tanta emozione, è la prima partita al Barbera di una nuova stagione. E poi ci sarà il pubblico. Pelagotti – Massolo? Non ho ancora deciso. Giron ha tutto per poter essere un esterno da gol, ci lavoriamo da quando è arrivato. Dall’Oglio non è al 100%, si è allenato a parte”.

© Riproduzione riservata