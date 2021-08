Palermo, altro colpo di mercato: in arrivo il centrocampista Dall'Oglio dal Catania

Giornate di calciomercato concitate in casa Palermo, con la società rosanero impegnata a perfezionare la rosa che affronterà l'imminente campionato di Serie C al via tra meno di tre settimane. Dopo l'ufficialità dell'attaccante Brunori, arrivato in prestito dalla Juventus under 23, è pronto a sbarcare a Palermo il centrocampista Jacopo Dall'Oglio.

Il 29enne di Milazzo si è infatti svincolato dal Catania e firmerà un triennale con la società di Viale del Fante. Cresciuto nella Reggina, con gli amaranto Dall'Oglio ha esordito in Serie B il 29 maggio 2011; ha inoltre giocato in Prima Divisione con Pavia e Barletta, poi in Lega Pro ancora con la Reggina (15 partite nella stagione 2014-15 prima di esser messo fuori squadra per problemi con la tifoseria) con cui ha conquistato una promozione per poi passare al Brescia.

Nel luglio 2019 il suo passaggio al Catania, con cui ha collezionato 43 presenze e 6 reti in due stagioni. Adesso la trattativa in dirittura d'arrivo con il Palermo che dopo il colpo in attacco e a centrocampo guarda alla difesa. Per nuovi arrivi nel reparto arretrato però sarà necessario aspettare l’uscita di uno tra Somma e Crivello che non rientrano nei piani del tecnico Filippi.

© Riproduzione riservata