Palermo a caccia dell'impresa contro la Juve Stabia, Filippi dovrà fare a meno di diversi giocatori

Rotta verso Castellammare con tanti cerotti e soprattutto con un rebus che attanaglia ormai Filippi: Lucca potrà esserci nella partita più importante della stagione?. Al momento quello che trapela dall’infermeria non desta ottimismo: Lucca si allena a parte e non ha ancora la condizione per giocare dall’inizio nel match di mercoledì contro la Juve Stabia.

Lucca non si è ancora allenato con i compagni e tutto ciò rappresenta un notevole passo indietro rispetto al finale di stagione regolare, dato che l’attaccante torinese aveva svolto gli allenamenti pre Virtus Francavilla e pre Teramo in gruppo. Ma questa volta non ci sarà nemmeno Rauti, anche lui infortunato e che non rientrerà prima di due settimane.

Il Palermo quindi si aggrappa a Saraniti, unico centravanti di ruolo rimasto a disposizione e che quindi avrà tutto il peso dell’attacco di sopra. L’attaccante palermitano sarà affiancato da Floriano e Kanoute, Filippi poi potrebbe giocare a gara in corso la carta Santana.

Per il resto non trapela niente di buono per quanto riguarda Somma e Palazzi, che hanno continuato a lavorare a parte durante gli allenamenti. Non sta bene nemmeno Odjer che comunque dovrebbe essere convocato e andare quantomeno in panchina. Sarà quindi un Palermo incerottato quello che mercoledì alle 17,30 sfiderà la Juve Stabia. Serve solo la vittoria, rosa a caccia dell’impresa.

© Riproduzione riservata