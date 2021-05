Il Palermo prepara l'assalto alla Juve Stabia: Filippi punta sul ritorno di Lucca

Il riposo prima della lunga corsa, verso quella che è davvero una finale. Il Palermo da domani – dopo la giornata di riposo beneficiata oggi – incalzerà i ritmi di allenamento in vista del match di mercoledì 18 maggio contro la Juve Stabia.

Al “Menti” serve solo la vittoria, ecco perché quella di mercoledì prossimo dovrà essere interpretata dal Palermo come una vera finale. Vincere per andare avanti, vincere per iniziare a sognare. Giacomo Filippi, intanto, spera che Lorenzo Lucca metta più carburante possibile nel suo serbatoio, il Palermo punta infatti tutte le sue fiches sull’attaccante di Moncalieri che si riprenderà verosimilmente la maglia da titolare, dopo lo stop di Rauti. Le condizioni del trequartista sono ancora da valutare, ma l’infortunio lo costringerà a guardare la partita di Castellammare di Stabia dalla tribuna, nonostante sia slittata di una settimana. Rauti potrebbe rientrare – si spera – per un’eventuale fase nazionale dei play-off.

Per la partita di mercoledì verranno ulteriormente valutate le condizioni di Odjer, in dubbio Somma e Palazzi. Filippi ha comunque anche la carta Saraniti da poter giocare; l’attaccante palermitano nelle ultime partite ha fatto bene e potrebbe rivelarsi l’arma in più del Palermo.

Ci sono ancora giorni intensi di lavoro, il Palermo sa già come vincere a Castellammare, c’è già riuscito nella regular season e spera di annichilire ancora una volta le “vespe”.

© Riproduzione riservata