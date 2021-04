Primavera 3, Palermo beffato nel finale: 2-2 a Catanzaro

Un pareggio amarissimo per il Palermo che per tutta la ripresa ha assaporato il gusto dei 3 punti che valevano successo e di conseguenza primato in classifica. Ma invece è successo l’impossibile: subire la rete del 2-2 nel finale di gara, al 47’.

Nel recupero della sesta giornata del campionato primavera 3, lo scontro al vertice tra i padroni di casa del Catanzaro e i rosanero del Palermo, finisce con nulla di fatto, essendo entrambe capolista con 11 punti, alla ricerca del successo per staccare in classifica.

Gara che rimane inizialmente alla pari, poi un doppio botta e risposta apre la danza dei gol. Vantaggio del Catanzaro con il numero nove Cusumano al 18’, grazie alla trasformazione di un tiro dal dischetto. La reazione del Palermo porta al pareggio al 37’ con Garofalo, e al 44’ il vantaggio con Corona. Nel secondo tempo, al 47’, arriva la doccia gelata per il Palermo, col pareggio di Merante che chiude definitivamente la gara col punteggio di 2-2.

La classifica: Palermo e Catanzaro con 12 punti, a seguire Catania e Monopoli con 10, Francavilla 9, Bisceglie 7, Bari 6 e chiude la Vibonese con 1 punto.

