Primavera 3, Palermo- Catanzaro: rinviato lo scontro al vertice. Catania a un punto dalla vetta

Palermo contro Catanzaro, ovvero lo scontro al vertice del girone “G” del campionato primavera 3, è stato rinviato a sabato 3 aprile. Palermo che mantiene il primo posto in condominio col Catanzaro, anche dopo i risultati della odierna 6° giornata, considerando che l’unica squadra a potere effettuare il sorpasso era il Monopoli ad un punto, ma subendo una brutta sconfitta contro il Francavilla (1-3), rimane dietro al duo Palermo-Catanzaro.

I rosanero sabato 3 aprile in campo per la gara col Catanzaro, essendo il campionato in sosta. Le due formazioni presentano le migliori difese, e per il Palermo l’impresa di espugnare il Campo Sportivo “Sala 2” di Catanzaro, sarà non facile. Il tecnico rosanero Capodicasa, dopo la gara della settimana scorsa nel derby, aveva commentato in modo favorevole la prestazione dei suoi ragazzi, giudicandola molto positiva, e che avevano dato tutto, onorando la maglia contro un ottimo Catania.

Il Catania vince in terra pugliese, e con un poker di gol fa fuori il Bari. Ottima la prestazione dei giovani catanesi, che grazie a questo successo si piazzano alle spalle del duo Palermo-Catanzaro, a un solo punto di distanza. La gara vede il Catania immediatamente in vantaggio: al 2’ è in gol Di Stefano. Raddoppio sul finire di tempo, al 42’, il tiro di Limonelli è sul palo, ma è pronto nella respinta Russo, ad insaccare il 2-0. Terzo gol e doppietta personale di Russo al 62’, che batte facile il numero uno di casa Pannunzio. Al 70’ Ahmetaj accorcia le distanze per il Bari, e al 78’ Aquino chiude definitivamente la partita, che infila il quarto gol alle spalle di Pannunzio. Gara che chiude 4-1 per il Catania.

La classifica vede Palermo e Catanzaro con 11 punti, a seguire Catania e Monopoli con 10, Francavilla 9, Bisceglie 7, Bari 6 e chiude la Vibonese con 1 punto.

