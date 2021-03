Il Palermo prepara il rush finale di campionato: tra una settimana la sfida con il Foggia

Il Palermo si è fermato forzatamente ai box ma ne ha approfittato per fare il pieno di benzina e definire qualche dettaglio in vista del rush finale del campionato. Il Palermo che non è sceso in campo sabato contro il Monopoli, ha recuperato forze e probabilmente pedine in attesa del prossimo incontro che si svolgerà lunedì prossimo al Barbera contro il Foggia.

Match tosto e insidioso, considerato che la formazione rossonera è avanti in classifica e gioca per arrivare più in alto possibile nella griglia play-off. Palermo che dopo non aver giocato e quindi con una partita in meno rispetto alle dirette concorrenti, è scivolato al decimo posto ma quel che conta in questo momento sono i 4 punti di vantaggio sulla Viterbese che è undicesima.

Le prossime sfide saranno quindi cruciali, in particolare anche il recupero a Monopoli visto che la squadra pugliese ha cinque punti di ritardo nei rosanero e potrebbe rientrare in corsa per un posto play-off. Tutto quindi ancora ingarbugliato e soprattutto non definito, il Palermo deve certamente guardarsi le spalle ma un buon rendimento fino alla fine del campionato potrebbe anche aprirgli scenari diversi e sicuramente un piazzamento migliore in griglia. Momento clou del campionato, vietato sbagliare.

In vista del match contro il Foggia Filippi proverà a recuperare Accardi che con il Monopoli sarebbe comunque stato out: le sue condizioni migliorano e già domani potrebbe rientrare in gruppo. Nei giorni scorsi staff medico e tecnico hanno deciso di non appesantirlo con i carichi di lavoro. Potrebbe tornare in gruppo domani anche Lancini che ancora soffre per il problema al piede rimediato contro la Viterbese ma sta leggermente meglio.

© Riproduzione riservata