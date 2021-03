Il successo del Palermo contro la Paganese, Filippi: "Soffriamo e rischiamo ancora troppo"

Intervenuto ai microfoni di palermofc.com, il mister Giacomo Filippi ha commentato così la vittoria del Palermo contro la Paganese: "È una vittoria importante ma prendiamo solo quello. Perché non possiamo soffrire e rischiare fino alla fine per la solita disattenzione che ci portiamo da inizio stagione. Un fattore che dobbiamo assolutamente eliminare. Dobbiamo essere più presenti nei momenti chiave della partita. Lo abbiamo fatto solo a tratti. Per esempio negli ultimi minuti abbiamo avuto qualche palla che potevamo tenere per gestire meglio il possesso e invece abbiamo fatto errori che non possiamo permetterci".

"Di positivo però c’è lo spirito di sacrificio e di lotta da parte di tutti, titolari ma anche i subentrati a cui faccio in particolare i complimenti per l’atteggiamento. Adesso ci buttiamo subito sulla prossima partita aumentando ancora di più soprattutto lo spirito di abnegazione da parte di tutti. Per fortuna avremo più disponibilità nella rosa a disposizione, con la squadra quasi al completo.

Accardi? Ha avuto un piccolo risentimento al polpaccio durante riscaldamento, ma è stato degnamente sostituito da Peretti che ha fatto una buona prestazione".

