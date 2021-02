Palermo: chi è Giacomo Filippi, braccio destro di Boscaglia che prende il suo posto in panchina

Una decisione ponderata e che è stata presa solamente in serata, quando tutto il gruppo stava tornando dalla debacle di Viterbo. Lo staff dirigenziale del Palermo ha deciso di esonerare Boscaglia solo in tarda serata, quando ha comunque avuto la disponibilità di Giacomo Filippi a guidare la squadra.

Una volta avuto l’ok dell’allenatore, fedelissimo di Boscaglia e con i colori rosanero nel sangue essendo nato in provincia di Palermo, è stato comunicato l’esonero al tecnico di Gela. Un’esperienza opaca quella di Boscaglia con il Palermo: risultati altalenanti, gioco poco convincente, identità di squadra mai definita.

La comunicazione ufficiale dell’esonero è arrivata a dieci minuti dalla mezzanotte, quando nonostante le voci di un possibile cambio in panchina, si pensava ormai alla conferma di Boscaglia proprio perché mercoledì c’è il derby con il Catania, partita a questo punto che diviene cruciale.

Rosanero da oggi in ritiro a Ragusa, c’è da preparare una sfida che definire delicata è un eufemismo. Filippi, che ha già sostituito Boscaglia in panchina quando il tecnico gelese era in quarantena per il Coronavirus, avrà sicuramente tanti problemi da risolvere, il primo è quello legato al carattere della squadra. E poi bisognerà capire se il tecnico “delfino” di Boscaglia, proseguirà con l’idea tattica del suo maestro. Al momento non trapelano ulteriori indiscrezioni sulla possibile conferma o no di Filippi anche per le prossime partite ma è lapalissiano che tutto dipende dal risultato che il Palermo otterrà a Catania. La grande chance dell’allievo che ora vuole diventare maestro, tutte le fiches puntate sul tavolo del derby.

