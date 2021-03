Disastro Palermo, la delusione dei tifosi a Calcio d'Angelo

Un disastro preannunciato: i rosanero perdono a Viterbo per 1 - 0, dando ancora una volta prova di una squadra poco coesa e in difficoltà. Una delle peggiori prestazioni stagionali del Palermo, analizzata così dai tifosi a "Calcio d'Angelo" con Angelo Morello. "Credo che la squadra abbia scaricato il suo allenatore, certi nervosismi a mio avviso non si spiegano diversamente" il commento di Luigi Genuardi.



In serata, infatti, è arrivato l'esonero di Boscaglia. I tifosi cominciano seriamente a spazientirsi anche nei confronti della società: "Siamo passati da Zamparini: vulcanico, logorroico e onnipresente, ad un Mirri assente, silenzioso e timido. Una via di mezzo?", chiede Alessandro Siragusa.

E ancora: "Mi sembra di rivedere il presidente Ferrara, l'ho detto dall'inizio che per andare in B ci vogliono i soldi" scrive Roberto Tutone. "Società assente, mi piacerebbe sentire cosa ne pensano i dirigenti, compreso Mirri", afferma Vincenzo Baio. "Mirritiro... o no?", il gioco di parole di Enzo Alduina.

Chi più ne ha più ne metta, è un tiro al bersaglio da parte dei supporter palermitani, stanchi della mediocrità messa in campo dalla squadra. Il Palermo adesso preparerà il derby contro il Catania con Giacomo Filippi in panchina. Il secondo di Boscaglia è l'uomo attualmente scelto dalla dirigenza, vedremo se fino a fine stagione oppure come tappabuchi momentaneo. Mercoledì sera alle 20:30 i rosanero scenderanno in campo al Massimino, ore 22:30 appuntamento con Angelo Morello per un'altra puntata di Calcio d'Angelo.

