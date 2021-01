Palermo-Teramo, Boscaglia rilancia Rauti dal primo minuto: la diretta

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

19': break del Teramo con Bombagi che guida il contropiede, pallone per Birligea che conclude dal limite dell'area ma Pelagotti para il rasoterra

16': Palermo poco propositivo in questo primo quarto d'ora di gioco, i rosanero faticano a costruire la manovra offensiva

14': Bombagi in ritardo su Broh, il fallo costa l'ammonizione al capitano del Teramo

9': Pinzauti ci prova in spaccata sorprendendo la retroguardia del Palermo ma il pallone va a lato

8': il Teramo pressa alto e la difesa rosanero fatica a impostare l'azione

6': primo tiro in porta della partita, debole conclusione di Birligea da fuori area che non impensierisce Pelagotti

3': il Palermo si fa vedere in avanti con Lucca ma l'attaccante rosanero viene ben contenuto dalla difesa del Teramo

1': PARTITA INIZIATA

Cancellare la sconfitta contro la Virtus Francavilla e iniziare il girone di ritorno con il piede giusto. Il Palermo di Boscaglia cerca riscatto e sfida il Teramo al Renzo Barbera. I rosanero in campo con il 4-2-3-1: Kanoute, Rauti e Valente alle spalle di Lucca. Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Teramo, valevole per la 20a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 12:30.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 5 Palazzi, 6 Crivello (C.); 21 Broh, 27 Luperini; 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente; 17 Lucca. Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 16 Peretti, 18 De Rose, 26 Marong.

TERAMO: 22 Lewandowski; 8 Costa Ferreira, 5 Soprano, 26 Piacentini, 3 Tentardini; 21 Santoro, 28 Viero; 25 Birligea, 10 Bombagi (C.), 7 Mungo; 11 Pinzauti. Allenatore: Paci.

A disposizione: 12 D'Egidio, 4 Trasciani, 9 Cappa, 13 Romanucci, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 36 Gerbi.

ARBITRO: Eduart Pashuku (Albano Laziale).

ASSISTENTI: Khaled Bahri (Sassari) e Simone Piazzini (Prato).

QUARTO UOMO: Michele Delrio (Reggio Emilia).

