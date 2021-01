Il Palermo non vince, la delusione dei tifosi nei commenti a Calcio D'Angelo

Il Palermo continua a non vincere: i rosanero pareggiano 1-1 in casa contro il Teramo, gettando ancor più nello sconforto i tifosi.

Sempre numerosi, gli amici di "Calcio d'Angelo" non hanno potuto fare a meno di rassegnarsi di fronte all'ennesimo risultato deludente: "Forse è meglio mettersi il cuore in pace, siamo una squadra da metà classifica con un allenatore sopravvalutato. Aspettiamo i rinforzi", il pensiero di Fabio Leonardi.

"Vedo che tutte le squadre che giocano contro il Palermo sembrano avere un'organizzazione di gioco. Noi sembriamo allo sbando, forza Palermo dalla Spagna", scrive Maurizio Bologna. E ancora: "Quest'anno navigheremo a metà classifica. Ma il prossimo anno se Mirri non ha intenzione di acquistare giocatori d'esperienza, che venda. Non vogliamo stagnare come il Catania", l'auspicio di Giuseppe Alaimo.

Una rassegnazione che va avanti da diverse settimane in realtà e sembra perdere sempre più popolarità il tecnico rosanero: "Ma Broh è figlioccio di Boscaglia?", domanda ironico Pino Romano. "Boscaglia a parte la mediocrità dei giocatori, una vera delusione", dice un deluso Umberto Caruso. Silvio Russo scomoda addirittura una vecchia conoscenza rosanero: "Ci vorrebbe Zamparini per cambiare allenatore". Commenti duri, anche troppo, per un tecnico che fu accolto eroicamente a Palermo e paga errori, probabilmente non suoi.

Ma Boscaglia, può consolarsi (si fa per dire), camminando di pari passo con Mirri, Silvio Russo esclama: "Mirri, è ora di vendere la società prima che sia troppo tardi", "Date il Palermo a Ferrero", la richiesta di Francesco Lo Re. Tuttavia, come è giusto che sia, c'è chi si scosta dal coro e individua in altre due figure le maggiori responsabilità: "A mio parere dare la colpa esclusivamente a Boscaglia è un errore madornale. Sta facendo ciò che può con una squadra mediocre. La colpa è esclusivamente dei due direttori, Castagnini e Sagramola", l'analisi di Fabio Renda, che di fatto, nel suo modo di vedere deresponsabilizza tecnico e presidente.

Il Palermo proverà a riscattarsi sabato, quando alle ore 12,30 affronterà il Potenza fuori casa. I lucani occupano la sedicesima posizione, sarà un'occasione (l'ennesima) da non fallire per Boscaglia e i suoi ragazzi. Noi, come sempre, vi aspettiamo alle ore 14:30 con "Calcio d'Angelo" a cura di Angelo Morello.

