I commenti dei tifosi con Angelo Morello: critiche per allenatore e società

Disastro Palermo: perdendo per 1-2 una partita rocambolesca contro il Virtus Francavilla, i rosanero mandano su tutte le furie i tifosi, intervenuti a Calcio d'Angelo con Angelo Morello. "Difficile commentare... mi rendo conto..." scrive un estremamente deluso Pino Terracchio. Dario Fontana: "Il Palermo non è sceso in campo". Sandro Follari: "Palermo non merita questo".

Effettivamente lo spettacolo offerto dalla squadra di Boscaglia non è stato all'altezza delle aspettative, già un pareggio stava strettissimo, all'ultimo la beffa addirittura della sconfitta che manda tutto l'ambiente nello sconforto generale.

Non mancano le critiche, stavolta anche alla società: "Mirri mi sta deludendo più di tutti - commenta Giovanni La Piana -, lui è tifoso e sa quello che abbiamo passato. Sapendo di avere poca disponibilità economica non doveva farsi dare il Palermo". "Non compreranno nessun giocatore, mi sa che c'è poca moneta! Al massimo qualche svincolato" il pensiero di Giuseppe Soldano.

Diretto il commento di Giuseppe Lo Cascio: "Mirri deve dire che intenzioni ha". Mirino puntato anche sull'attacco del Palermo, soprattutto Lucca, reo di avere sprecato una quantità eccessiva di palle gol piuttosto nitide. "Se sbagli come ogni partita 5 gol limpidi, come puoi pensare di vincere" l'interrogativo di Rosario Alaimo. "Al Palermo manca un attaccante che veda la porta e non uno come Lucca che a pochi metri dal portiere manda la palla fuori o gli fa il solletico" secondo Paride Rogito.

Nell'occhio del ciclone non può che finire Boscaglia che a torto o ragione non gode attualmente di grande fiducia dalla piazza: "Rimpiango Pergolizzi ed è tutto dire!" La delusione di Antonio Genovese. "Abbiamo perso in casa col Francavilla e avevano il coraggio di criticare Pergolizzi che non ne perdeva mezza... che pena", dice Alessandro Dohasan. "Boscaglia non può sbagliare cinque cambi solo per non cambiare il suo pupillo Luperini", la critica di Francesco Mercatante.

Come si dice in questi casi, chi più ne ha, più ne metta: i supporter rosanero sono un fiume in piena ed è comprensibile. Le ambizioni della squadra erano ben diverse e quest'anno pare, almeno fino ad ora, che non si riesca quantomeno ad avvicinarsi alla competitività degli avversari. Dal mercato tra l'altro, ancora nessun segnale. L'appuntamento con "Calcio d'Angelo" è rinnovato domenica prossima per la prima gara del girone di ritorno: Palermo-Teramo ore 12:30. Alle 14:30 pronti in diretta sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia per un dialogo con Angelo Morello.

