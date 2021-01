Palermo sconfitto dal Francavilla, Boscaglia: "Siamo stati remissivi, atteggiamento sbagliato"

Non è soddisfatto Roberto Boscaglia al termine del match perso con la Virtus Francavilla. Un harakiri che il tecnico commenta cosi: "È successo che siamo entrati molli nel secondo tempo e abbiamo perso la partita. Avevamo fatto un buon primo tempo e non ce l’aspettavamo. Abbiamo fatto sicuramente un passo indietro: abbiamo cercato di modellare la squadra, ma non è servito. Ci prendiamo una sconfitta, che è meritata. Dobbiamo capire cosa è successo".

"I dati bisogna saperli leggere - ha proseguito -. Lucca ha avuto una grandissima occasione e la squadra ha creato tanto. Paghiamo una fase di non possesso non buona e di questo parleremo in settimana. Non abbiamo perso per non aver sbagliato un gol: ribadisco che bisogna vedere cosa è successo nel secondo tempo. Siamo stati remissivi: non è una questione di uomini, ma di atteggiamento. Abbiamo provato a cambiare le cose. Ma non è facile cambiarle continuamente. Mercato? Di questo oggi non parlo, non mi esprimo: la società già sa".

