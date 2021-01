Alberto Malavasi ucciso dal Covid: l'ex bandiera rosanero era ospite della Rsa-focolaio di Villabate

Lutto nel mondo del calcio palermitano: è morto Alberto Malavasi, 84enne, mediano del Palermo che ottenne la promozione in A nel 1959 e nel 1961. Malavasi, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, combatteva da tempo contro l’Alzheimer, e per questo da anni era ospite della Rsa Karol di Villabate, dove pochi giorni fa è emerso un focolaio di Covid-19.

Il Coronavirus ha colpito anche l’ex calciatore rosanero, il cui trasferimento in ospedale non è bastato per salvarlo. Malavasi lascia la moglie e le figlie.

Di presenze, con la maglia rosanero, in 8 anni, ne ha collezionate 268 tra campionato e Coppe (quinto di ogni epoca). Fu anche uno dei pionieri del Palermo in campo europeo, avendo disputato nel 1960 le sfide in Coppa delle Alpi (contro lo Zurigo) e in Mitropa (contro il Diosgyor), le prime apparizioni dei rosa nelle competizioni continentali.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE