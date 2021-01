Coronavirus: morto a Palermo Salvo Mazzola, ex direttore Iamc Cnr

È morto stanotte all'Ismett di Palermo il ricercatore del Cnr in pensione, Salvo Mazzola. Palermitano, 67 anni, lottava contro il Covid.

Prima era stato ricoverato all'"Abele Ajello" di Mazara del Vallo e poi trasferito a Palermo dove è morto. Mazzola è stato per oltre 5 anni direttore dell'Istituto per l'ambiente marino costiero (Iamc) e da pochi mesi era andato in pensione.

Nel 2019 venne arrestato e posto ai domiciliari perché coinvolto in un'inchiesta della Guardia di finanza sull'Iamc, che poi venne soppresso e in seguito al riordino furono creati due nuovi istituti, Ias e Irbim.

