Pazzo di gioia dopo il gol vittoria per il Palermo, Rauti: "Ecco perchè ho esultato così"

Rabbia, gioia, riscatto: c’è tutto questo nell’esultanza di Nicola Rauti dopo il gol segnato alla Cavese. Via la maglia ed esultanza sfrenata per l’attaccante che ha regalato tre punti d’oro al Palermo: “Stiamo lavorando tanto su palle inattive e calci piazzati – ha detto Rauti -. Con il lavoro stiamo ottenendo i risultati che meritiamo. Mi sono fatto un po’ prendere dalla voglia di fare ancora meglio e di aiutare la mia squadra: c’era tutto questo nella mia esultanza“.

Rauti spiega che sta lavorando molto sui colpi di testa: “Sono umile e sto imparando molto da chi ha più esperienza di me. Non mi aspettavo di fare gol di testa. Sono contento e voglio migliorarmi: non essendo altissimo – conclude – devo lavorare per fare qualche gol in più di testa”.

