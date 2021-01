Cavese-Palermo, Lucca sbaglia un calcio di rigore e il primo tempo finisce 0-0: la diretta

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO



45': FINE PRIMO TEMPO

40': ERRORE DI LUCCA, PALLA ANGOLATA E FUORI. Clamoroso errore dal dischetto da parte di Lucca che angola troppo la conclusione e palla che muore a lato

38': CALCIO DI RIGORE PER IL PALERMO

35': Palermo spesso beccato in fuorigioco, la Cavese in difesa si sta mostrando abbastanza solida

33': campo non in ottime condizioni, il Palermo paga dal punto di vista tecnico

26': Cavese che ora gradualmente prova ad attaccare e a mettere in difficoltà il Palermo

21': Germinale di testa impegna Pelagotti, Cavese pericolosa, salvataggio importante da parte del portiere rosanero

19': altro gol annullato al Palermo, aveva segnato Valente di testa, ancora offside

17': giallo per Martin, ritmi che si sono abbassati, Palermo comunque più brioso rispetto alla Cavese

13': Lucca sta cercando la collaborazione dei compagni che al momento non è arrivata

7': Palermo che sta comunque imponendo i suoi ritmi, Cavese che si affida alle ripartenze

2': annullato un gol al Palermo, offside di Kanoute

1': Palermo che cerca subito di imporre il proprio gioco

1': PARTITA INIZIATA!

Dopo la sosta natalizia la Serie C torna in campo, il Palermo inizia il suo 2021 con trasferta di Cava de' Tirreni e cerca punti per guadagnare posizioni play off. Il tecnico Roberto Boscaglia sceglie il tridente offensivo composto da Kanoute, Lucca e Valente: ecco le formazioni ufficiali di Cavese-Palermo, gara valida per la 18esima giornata di campionato.

CAVESE: 38 Russo; 17 Tazza, 13 Marzupio, 27 De Franco, 3 Ricchi; 21 Matera, 28 Nunziante, 15 Cuccurullo; 7 Russotto, 20 Germinale (C.), 40 Bubas. Allenatore: Campilongo.

A disposizione: 1 Bisogno, 22 Paduano, 8 Favasuli, 18 Montaperto, 19 Oviszach, 26 Cannistrà, 34 Pompetti, 35 Senesi, 36 Semeraro, 37 Vivacqua, 39 Granata.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 13 Lancini, 6 Crivello (C.); 19 Odjer, 8 Martin, 27 Luperini; 20 Kanoute, 17 Lucca, 14 Valente. Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 5 Palazzi, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti, 26 Marong.

ARBITRO: Valerio Maranesi (Ciampino).

ASSISTENTI: Francesco Rizzotto (Roma 2) e Orazio Luca Donato (Milano).

QUARTO UOMO: Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola).

