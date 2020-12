Il Palermo sfida la Casertana, Boscaglia: "Foggia? Vedremo se episodio isolato"

Rialzare la testa. Il Palermo attende la Casertana e vuole tornare alla vittoria dopo lo scivolone di Foggia. Roberto Boscaglia, oggi in sala stampa, vuole mantenere alta la concentrazione e soprattutto far capire al gruppo che serve un immediato cambio di rotta:

“Vedremo con la Casertana se Foggia è stato un episodio isolato. Ci può stare una partita come quella, la squadra ha sempre tenuto alta la concentrazione e giocato a calcio. Stiamo giocando con 4 difensori, 4 centrocampisti, una sottopunta e una punta. Se io fossi sicuro che cambiando struttura avremo risultati migliori lo farei, ma chi è sicuro? L’aspetto tattico è determinato dall’atteggiamento, dal furore e dalla condizione fisica. La squadra, finora, ha retto bene”.

Partita dopo partita, il Palermo non deve guardare la classifica: “Non ci possiamo permettere di pensare alla prossima partita. Bisogna concentrarci solo sulla Casertana. Sappiamo dove vogliamo andare e abbiamo obiettivi, ma il ragionamento va fatto gara dopo gara. Ora dobbiamo fare un altro filotto di risultati positivi consecutivi. Il risultato è figlio della prestazione, a lunga scadenza. Serve lavorare in un certo modo per migliorare la classifica”.

E sull’emergenza covid che ha colpito la Casertana, Boscaglia risponde così: “Ho chiesto di non darci notizie sulla Casertana. Dobbiamo essere concentrati sulla partita, non voglio sapere niente. Loro sono una squadra che ha fatto meglio fuori casa; ha giocatori esperti ed è abituata a giocare in queste categorie. Sono temibili, soprattutto in trasferta”.

