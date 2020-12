Palermo-Casertana si gioca, negativi i tamponi effettuati ai giocatori campani

Palermo-Casertana si gioca. I tamponi a cui la squadra campana si è sottoposta nel ritiro a Palermo sono risultati negativi, come annunciato ufficialmente dallo stesso club.

Sui social il club campano scrive così: “Negativi i tamponi effettuati nella tarda serata di ieri al gruppo squadra presente nel ritiro di Palermo che, dunque, si appresta a scendere in campo al #RenzoBarbera. Siamo in piena emergenza, dovremo fare a meno di tantissimi falchetti, ma abbiamo il dovere di provarci fino in fondo ed onorare questa maglia. Stringiamo i denti e lottiamo!”.

Fischio d’inizio al Barbera alle ore 14,30.

© Riproduzione riservata