Oggi Palermo-Potenza, chance da titolare per Peretti: le probabili formazioni

Dieci giorni fa era tutta un’altra storia: il Palermo si apprestava ad affrontare il Catania con soli undici giocatori e un’emergenza covid che non voleva finire. A distanza di meno di due settimane è praticamente cambiato tutto, la squadra rosanero ha conquistato sette punti in tre partite, si è sbloccata in chiave offensiva e ha anche trovato una identità.

Oggi pomeriggio alle 15 si torna in campo, c’è da recuperare il match contro il Potenza, già rinviato due volte. Un’altra partita alla portata di questo Palermo che certamente avrà ancora qualche tossina da smaltire considerati gli impegni ravvicinati, ma ha dalla sua entusiasmo e determinazione per centrare la terza vittoria consecutiva e proseguire la scalata della classifica.

Ci sono infortunati e giocatori non al top, ma Boscaglia ha chiesto al gruppo di stringere i denti e andare avanti. In difesa out Palazzi e Corrado; chance da titolare per Peretti al centro con Marconi, e poi Almici e Crivello sulle corsie esterne. A centrocampo si rivedrà Odjer, potrebbe riposare Martin e al suo posto giocare Broh. E poi in attacco consueto schieramento a quattro, con Kanoute e Floriano sulle fasce, Rauti trequartista e Saraniti riferimento centrale. Ci dovrebbe essere spazio a gara in corso anche per Silipo e Lucca.

Nel Potenza ci sono alcune assenze ma la formazione lucana non verrà certamente al Barbera per una gita fuori porta (con autocertificazione).

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Peretti (Accardi), Marconi, Crivello; Odjer, Broh; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti.

POTENZA (3-5-2): Brescia; Di Somma, Boldor, Coccia; Viteritti, Coppola, Sandri, Iuliano, Panico; Ricci, Compagnon.

