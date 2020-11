Il Palermo non vuole più fermarsi: secondo successo di fila, battuta la Paganese per 2-1

E sono due. Il Palermo ci ha preso gusto e dopo la vittoria esterna contro la Juve Stabia, oggi si è concesso il bis, battendo 2-1 la Paganese al Barbera. Altri tre punti d’oro per la compagine rosanero abile a segnare due reti già nel primo tempo con Rauti e Saraniti. Nella ripresa la rete della Paganese con Schiavino ha messo i brividi ai siciliani che però hanno mantenuto il pallino del gioco, nonostante la stanchezza iniziava a farsi sentire.

Il Palermo quindi nel giro di sei giorni conquista sette punti e inizia a scalare la classifica che partita dopo partita diventa sempre più interessante. La partita di oggi al Barbera ha confermato che questa squadra può dire la sua in questo campionato: nel primo tempo gli uomini di Boscaglia sono stati belli e concreti, con un Kanoute sempre più in palla e Saraniti ormai leader del reparto offensivo. E poi la mentalità, il Palermo si è ormai calato nella parte, ha messo da parte il blasone e la storia e ha indossato la tuta di operaio, giocando su ogni pallone, correndo e pressando, peculiarità che in serie C sono fondamentali.

Ma questo Palermo ha anche qualità, con Rauti che sta ormai diventando imprescindibile per questa squadra e Kanoute sempre più sgusciante e utile anche in chiave di contenimento. E poi c’è un centrocampo solido con Martin che mette ordine e raziocinio ad un reparto che fino a qualche settimana fa aveva più buchi del formaggio svizzero. Una vittoria sofferta quella di oggi, ma ci sta, il Palermo inizia a sentire il peso della stanchezza legata agli impegni ravvicinati e il calo come già successo anche contro Catania e Juve Stabia arriva soprattutto nella ripresa.

Ma Boscaglia sta dimostrando tutta la sua esperienza e grazie ai cambi riesce comunque a dare fiato e vivacità ad una squadra che deve continuare a marciare e fare punti se vorrà tornare nel lotto delle prime in classifica. Bene anche la difesa che nel secondo tempo ha contenuto la vivace Paganese. Altri tre punti in cascina, mercoledì altro match da recuperare, quello contro il Potenza.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

94': FINITA! Secondo successo di fila per il Palermo.

90’: Palermo che spreca ancora un contropiede e mantiene viva la Paganese. Quattro minuti di recupero.

88’: Cesaretti ad un passo dal pareggio con un diagonale che per poco non beffa Pelagotti.

85’: Gol annullato al Palermo, fuorigioco - giusto - di Lucca.

82’: Paganese pericolosa ancora con Schiavino che stava per segnare il 2-2 ma ha commesso fallo in avanti.

78’: Il Palermo sta cercando ora di alzare il baricentro e tenere lontana la Paganese che però non molla e crede ancora al pareggio.

63’: Ancora Paganese pericolosa, colpo di testa di Bonavolonta’ e palla sopra la traversa. È calata l’intensità del Palermo che adesso prova a reagire.

59’: Adesso la Paganese ci crede, bel colpo di testa di Diop ma Pelagotti è attento e blocca senza particolari problemi.

55’: Esce Corrado e dentro Crivello, primo cambio per Boscaglia.

51': Accorcia la Paganese. Palla scodellata in mezzo e Schiavino da due passi e di testa batte Pelagotti per la rete che rimette in gara gli ospiti.

46': Inizia la ripresa.

45': Fine primo tampo.

44’: Conclusione su punizione di Almici, palla velenosa che per poco non beffa il portiere avversario.

38’: Conclusione potente e precisa di Rauti su punizione, palla respinta dall’estremo difensore della Paganese.

33': Raddoppio Palermo! Saraniti! Dopo il gol, abbraccio con Boscaglia, con l’attaccante palermitano quasi in lacrime

26’: Reclama un rigore la Paganese che protesta veementemente per un possibile fallo in area del Palermo.

13’: Adesso è un Palermo brioso e pimpante, la squadra rosanero sembra decisamente un’altra rispetto a quella di inizio campionato.

11’: Gollllllll del Palermo! Ancora una volta Kanoute sguscia sulla fascia destra, mette in mezzo per Rauti che corregge in rete

3’: Clamorosa occasione per il Palermo ad un passo dal gol: Saraniti di testa impegna il portiere avversario che respinge, poi Rauti da posizione ottimale viene fermato al momento di correggere in rete.

2’:Palermo già pericoloso, cross di Kanoute e Saraniti non riesce ad inquadrare la porta.

1': Partita iniziata!

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 29 Almici, 5 Palazzi, 15 Marconi, 3 Corrado; 21 Broh, 8 Martin (cap.); 20 Kanoute, 23 Rauti, 7 Floriano; 9 Saraniti.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 4 Accardi, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Peretti, 17 Lucca, 27 Luperini.

PAGANESE (3-5-2): 1 Campagni; 20 Cigagna, 23 Schiavino, 21 Sirignano; 5 Mattia, 6 Bramati, 8 Bonavolontà, 7 Gaeta, 3 Squillace; 26 Guadagni, 11 Diop.

Allenatore: Erra.

A disposizione: 12 Bovenzi, 22 Fasan, 4 Sbampato, 9 Isufaj, 10 Scarpa, 14 Carotenuto, 18 Mendicino, 24 Criscuolo, 25 Cesaretti, 27 Curci.

ARBITRO: Fabio Nattilla (Molfetta).

