Sette giocatori del Palermo positivi al Covid: il derby col Catania si gioca, ma rosa senza cambi

Sono sette i giocatori positivi al Covid nel Palermo Calcio. Un numero che quindi non dovrebbe mettere a rischio il regolare svolgimento del match contro il Catania di questa sera.

Il Palermo infatti ha 13 giocatori disponibili e quindi per regolamento dovrà scendere in campo nel delicato match contro i rossazzurri. Il paradosso è che il Palermo - essendoci anche Broh e Crivello squalificati - avrà solo 13 giocatori disponibili e quindi nessun cambio, visto che in panchina andranno solo i sostituti di Pelagotti.

Un derby che quindi si mette già in salita per la compagine rosanero. Al momento i calciatori positivi al Covid sono tutti asintomatici e già risultati positivi quando c’è stato il primo focolaio. Erano stati dati per negativizzati ma invece restano positivi anche se con una bassa carica virale.

Questo invece lo stringato comunicato del club rosanero: “Il Palermo comunica che, dal ciclo di tamponi effettuati nella giornata di domenica 8 novembre, sono emersi, tra i 18 calciatori convocati, 6 giocatori nuovamente positivi al Coronavirus, seppur con blande tracce virali e totalmente asintomatici. La società rimane in attesa degli esiti dei tamponi 'giorno gara' effettuati la mattina di oggi, 9 novembre, come da protocollo federale". Quindi per ora si gioca ma non sono esclusi colpi di scena

