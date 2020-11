L’ultima volta di Palermo e Catania al Barbera risale al 24 novembre del 2013. L’ultimo derby in casa dei rosanero si giocò in serie A e finì 3-1 per la formazione palermitana allenata da Gasperini.

Era un Palermo che arrancava ma che grazie alla vittoria nel derby riuscì a risollevarsi in classifica. Gol di Miccoli e doppietta di Ilicic per i rosa, gol di Lodi per il Catania. Un bel derby.

