Palermo, Boscaglia fiducioso: "Mi aspetto miglioramenti"

Che si giochi non è ancora certo, considerato che ci sono due calciatori del Potenza positivi al covid, ma intanto il tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, si proietta sulla partita di domani: “Mi aspetto i progressi che si aspetta ogni allenatore dopo la prima partita. Abbiamo più minuti sulle gambe, dobbiamo cercare di stare meglio in campo. I giocatori sono stati fermi per troppo tempo. Da pochi giorni siamo 20, quindi abbiamo potuto fare esercitazioni a tutto campo. Vorrei un po’ di più ma so che non possiamo essere al top. Pretendo qualcosa in più”.

La sconfitta di Teramo brucia ancora ma il Palermo deve fornire segnali di reazione: “La seconda di campionato non può essere fondamentale o determinante per il nostro futuro. Faremo di tutto per vincere, abbiamo rabbia e consapevolezza dei nostri mezzi, ma dobbiamo essere bravi a capire che tipo di partite ci aspetta. Mercato? Mi aspetto ancora qualcosa, più chiaro di così non posso essere”.

Poi un messaggio all’ambiente: “Per vedere il vero Palermo bisogna aspettare. Stiamo facendo delle valutazioni che avremmo dovuto fare un mese fa. È una conoscenza continua che avviene soprattutto durante le partite e noi stiamo iniziando ora a giocare. La squadra ha bisogno di condizione e questa te la dà solo la gara vera”.

