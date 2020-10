Il Palermo trova l’intesa con Almici, il terzino firmerà un triennale

Almici ha raggiunto l'accordo con il Palermo e a breve firmerà un triennale. La società di viale del Fante, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, ha definito l’accordo col difensore, svincolatosi dal Verona proprio in prossimità del termine della sessione di mercato, in modo da potersi trasferire a parametro zero anche oltre la scadenza fissata dalla Federazione.

Almici ha trascorso tutta la sua carriera professionistica in Serie B. A Verona non rientrava più nei piani tecnici e la società ha deciso, di comune accordo col giocatore, di risolvere il contratto in scadenza a giugno 2021. È atteso in città nel fine settimana.

© Riproduzione riservata