Palermo, ritmi intensi a Petralia. Boscaglia non concede pause alla squadra

Il Palermo continua la preparazione in vista della nuova stagione. Ritmi intensi quelli proposti da Roberto Boscaglia il cui obiettivo è centrare la sua terza promozione in carriera dalla C alla B. Il Palermo resterà ad allenarsi a Petralia fino a metà settembre.

Il tecnico in questi giorni sta lavorando sia dal punto di vista tattico e tecnico che psicologico: sprona Silipo a giocare in più ruoli e svariare su più fronti, e sta lavorando sulla duttilità di Floriano e Valente, entrambi provati in più parti della trequarti. Agli attaccanti, inoltre, chiede di svariare, ai centrocampisti chiede di muoversi (con uno sempre pronto ad inserirsi) e ai difensori chiede movimenti sincroni, perché se un terzino scende, i tre dietro devono compattarsi in linea, senza concedere spazi. Tanto lavoro, dunque, che spera possa tramutarsi in punti quando inizierà la stagione.

