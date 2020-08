Accordo raggiunto tra Palermo e Inter, il terzino Corrado arriva in prestito

Nuovo innesto per Boscaglia: in arrivo dall’Inter c’è il terzino Niccolò Corrado. Accordo raggiunto tra Palermo e Inter per l’arrivo del laterale in prestito. Corrado quindi è il quinto rinforzo per Boscaglia e arriverà nelle prossime ore a Petralia per iniziare la preparazione con la sua nuova squadra. Corrado quest’anno ha giocato con l’Arezzo in Serie C totalizzando 20 presenze e segnando una rete.

Intanto sono soddisfatti i tifosi rosanero giunti a Petralia per assistere agli allenamenti della squadra di Boscaglia: “Siamo qui da poco e comunque possiamo dire che stiamo vedendo già ottime cose – dice un tifoso presente a Petralia – Boscaglia? Per la serie C è già un grande nome”.

“Siamo contenti di questi primi acquisti – sottolinea un altro tifoso – ma adesso serve l’attaccante forte, una punta da almeno venti gol a campionato”.

© Riproduzione riservata