Palermo, 40 giorni per allestire la squadra e intanto Petralia è pronta ad ospitare i rosanero

Petralia è pronta per ospitare il ritiro del Palermo. Si attende soltanto la decisione della Lega Pro sull'inizio del campionato per decidere la data in cui la squadra dovrà iniziare a preparare il prossimo campionato. Con molta probabilità si inizierà la prima settimana di agosto.

Ci sono dunque ancora circa 40 giorni per allestire la squadra ma questo aspetto è in stand by fino al termine della serie B e della C proprio perchè il futuro allenatore (molto probabilmente Caserta) e i nuovi giocatori sono ancora impegnati con le rispettive squadre di appartenenza.

Il budget per il prossimo campionato è stato già versato e, come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, i rinforzi inizialmente saranno volti già noti alla tifoseria palermitana. Tra pochi giorni Peretti sarà libero da vincoli contrattuali col Verona e il Palermo è in pole position per riprenderlo. I rosanero trattano anche Kraja e Fallani con Atalanta e Spal, puntando al riscatto di entrambi a titolo definitivo. E poi, si tenterà di riportare in Sicilia gli under Felici, Silipo e Langella.

