Palermo, per la C il sogno è Boscaglia ma si trattano Caserta e Toscano

Obiettivo allenatore. Il Palermo va alla ricerca del profilo giusto per provare ad essere protagonista nel prossimo campionato di serie C. L’ad rosanero Rinaldo Sagramola in conferenza stampa è stato chiaro: “Cerchiamo un tecnico che abbia esperienza e che prediliga il bel gioco”, un mix di qualità che al momento potrebbero avere alcuni allenatori che sono segnati sul taccuino proprio del duo Sagramola-Castagnini.

Il sogno resta quello di arrivare a Roberto Boscaglia, ma negli ultimi giorni hanno preso punti anche altri due allenatori, si tratta di Fabio Caserta e Domenico Toscano. Caserta è tuttora impegnato con la Juve Stabia nel campionato di serie B, torneo che riprenderà la prossima settimana. Caserta ha conquistato la promozione tra i cadetti vincendo da assoluto protagonista il campionato di serie C.

L’altro nome che stuzzica le fantasie della società rosanero è quello di Domenico Toscano, allenatore della Reggina, fresco di promozione in B. Entrambi hanno anche avuto contatti con la dirigenza rosanero ma al momento è prematuro parlare di reali trattative, anche perché soprattutto per Fabio Caserta, c’è un campionato da chiudere.

Il Palermo però ha fretta di individuare il nuovo allenatore e già la prossima settimana Rinaldo Sagramola ha intenzione di accelerare per non bruciare il vantaggio che si ha nei confronti delle potenziali dirette avversarie della prossima stagione. Step by step, il Palermo 2.0 sta già prendendo forma.

