In attacco il Palermo punta su Floriano: è caccia al bomber che lo affiancherà in serie C

Floriano è l'unico attaccante certo di rimanere del Palermo insieme, molto probabilmente, al 19enne torinese Lucca. Ricciardo e Sforzini, infatti, sembrano destinati all'addio con Sagramola e Castagnini che dovranno cercare un attaccante capace di garantire la doppia cifra di marcature in Serie C.

Daniel Ciofani della Cremonese, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non sembra essere in cima alla lista e la società guarderà con attenzione le ultime partite delle squadre che dovranno disputare ancora i propri campionati per poi assestare i colpi definitivi.

Il futuro dell'attacco passa anche dalla scelta del nuovo allenatore: il sogno rimane Boscaglia mentre qualche spiraglio in più ci sarebbe per Caserta della Juve Stabia. Difficile vedere sulla panchina rosanero Italiano dello Spezia e Toscano della Reggina, quest’ultimo neopromosso in Serie B.

