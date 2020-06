Palermo: la società cerca esterni, dopo la riconferma di Doda si pensa a giocatori di esperienza

In attesa dell'ufficializzazione della promozione in serie C e di conoscere il nome del futuro allenatore e quindi del modulo con il quale disputare il prossimo campionato, ecco che la società rosanero comincia a muoversi per allestire l'organico e dare l'affondo decisivo soltanto dopo aver chiuso con il nuovo tecnico.

Se Pelagotti, Accardi, Crivello, Doda, Martin e Floriano sembrano sicuri, o quasi, di vestire la casacca del Palermo anche nella prossima stagione, per alcuni under, Sagramola e Castagnini si siederanno al tavolo con le società di appartenenza per trattare la riconferma in rosanero. Si tenterà l'assalto a Felici, Peretti, Silipo e Langella.

E poi per puntellare l'organico ecco le new entry in tutti i reparti. In difesa il nome che prende sempre più quota è De Col della Virtus Entella, per il quale Castagnini, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha chiesto informazioni nei giorni scorsi. Altro giocatore per il quale la società ha chiesto informazioni è Fedato del Gozzano. Entrambi sono due esterni e questo, magari, potrebbe dare indicazioni sul prossimo allenatore o magari può già far capire che Crivello e Accardi "sacrificati" nei ruoli da terzino potrebbero tornare al centro della difesa.

