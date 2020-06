Palermo, è il giorno della promozione in serie C: oggi l'annuncio della Figc

Il giorno dell'ufficializzazione del Palermo in serie C è arrivato. Dodici mesi fa i tifosi rosanero sognavano questo momento ma mai nessuno avrebbe immaginato ad una promozione in poltrona e senza festeggiamenti. Il Palermo, comunque, lascia i Dilettanti per tuffarsi nel calcio che conta.

Oggi è il giorno del Consiglio Federale che, salvo colpi di scena non immaginabili, sancirà per i rosanero un passaggio di categoria strameritato sul campo. Dubbi sulla promozione negli ultimi due mesi non ce ne sono stati: il Palermo, primo con 63 punti, è stato in vetta alla classifica dall'inizio alla fine decretata dall'emergenza Coronavirus.

L'8 giugno, dunque, entrerà nella storia del Palermo anche se non ci saranno i festeggiamenti in uno stadio gremito, con un giro di campo, senza cortei per la città ma oggi è un giorno importante per il popolo rosanero, un giorno che occorrerà ricordare per sempre. Non è da escludere, comunque, che prossimamente venga organizzata, d'intesa con l'amministrazione comunale, una giornata per celebrare la promozione.

Da oggi, dunque, inizia la Fase 2 per il Palermo che verrà seguita, martedì, dall'assemblea della società rosanero alla quale parteciperanno anche i rappresentanti dei tifosi. Nelle prossime ore, quindi, inizierà la programmazione per la prossima stagione con la definizione dell'allenatore che guiderà la squadra in serie C e l'organico che potrà contare su alcuni giocatori protagonisti in questa stagione primi tra tutti i palermitani Crivello e Accardi.

