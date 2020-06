Nuovo allenatore, Palermo sempre più vicino a Grassadonia

Prende sempre più corpo l’ipotesi Grassadonia come nuovo allenatore del Palermo per il prossimo campionato di serie C. L’allenatore, al momento libero dopo l’esperienza al Catanzaro, avrebbe anche già dato il suo assenso al trasferimento in rosanero ma se ne discuterà ovviamente e concretamente nei prossimi giorni.

Grassadonia è il profilo che piace maggiormente al ds Castagnini. In corsa anche allenatori come Boscaglia e Calori, ma al momento l’ex Catanzaro sembra comunque in vantaggio su tutti. Nella rivoluzione rosanero in pochi sono certi della permanenza: Pelagotti, Crivello e Santana saranno sicuramente riconfermati e avranno la fascia da leader del gruppo, poi in molti hanno invece già le valigie pronte e sono pronti a dire addio, tra questi Ricciardo e Sforzini e anche altri under che non verranno sicuramente riconfermati.

Ma quello che tiene banco in casa Palermo è certamente il rapporto tra Mirri e Di Piazza; sembrava che ci fosse stato un riavvicinamento tra i due, ma non è stato così. Entrambi restano fermi nelle loro posizioni e difficilmente verrà trovata un’intesa. Di Piazza non è un social media manager e tramite alcuni post su facebook, poi rimossi, si è comunque nettamente allontanato da Dario Mirri. Tra i due ora regna l’indifferenza. Si cerca una soluzione anche perché per la fase “serie C” ci sarà soprattutto bisogno di unione e compattezza.

© Riproduzione riservata