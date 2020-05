Palermo: oggi il cda inizia a pianificare la stagione, Santana tra record e addio al calcio

Inizia oggi la fase 2 della Ssd Palermo. In attesa dell'ufficialità della promozione in Serie C, che verrà ratificata il 3 giugno dal Consiglio federale, oggi si riunisce il consiglio di amministrazione della società per tracciare un primo bilancio e gettare le basi per il futuro.

L'unica cosa certa è il luogo del ritiro, nuovamente a Petralia Sottana, mentre per quanto riguarda il nuovo allenatore e i giocatori si rincorrono solo voci. Un'altra pedina importante si trova ad un bivio: il capitano Mario Alberto Santana dovrà decidere se appendere le scarpette al chiodo o continuare a giocare. A dicembre è stato frenato dalla rottura del tendine d’Achille ma si tratta solo di un ricordo lontano.

In questi giorni, Santana ha approfittato della riapertura del «Barbera» per allenarsi, presentandosi come sempre prima di tutti i compagni al campo. Il capitano sarebbe tentato anche dalla conquista di un nuovo record: l'unico rosanero ad aver segnato in tutte le categorie, in A, B e D, oltre che in Uefa. Mancherebbe solo la in Serie C.

