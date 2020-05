Serie C: il 3 giugno il Palermo potrà "festeggiare", la società non vuole rinunciare ai suoi under

Sarà fissata per il prossimo 3 giugno la data della prossima riunione del Consiglio federale che dovrà sancire la promozione del Palermo in Serie C e contestualmente si parlerà del futuro della Lega Pro, che la scorsa settimana ha chiesto la sospensione della stagione e si è vista respingere la proposta. La Lnd ha già proposto lo stop al campionato e di far accedere in terza serie tutte le capolista dei nove gironi di Serie D. Ottenuto il via libera da parte del Consiglio federale, la società inizierà a pensare al prossimo campionato.

Uno degli aspetti da affrontare subito, oltre al nuovo allenatore, sarà la questione under. Il Palermo non intende rinunciare a tutti i suoi giovani calciatori ed in particolare a chi ha avuto un ruolo fondamentale nella stagione. Quelli il cui futuro è totalmente nelle mani della dirigenza rosanero sono Doda e Lucca. Il terzino italo-albanese potrebbe essere un punto fermo dal quale ripartire. Discorso simile per Lucca, anche se le sue presenze in campo sono state poche.

Il Palermo vorrebbe trattenere Felici ma dovrà discutere con il Lecce e difficile sembra rivedere Silipo in maglia rosanero, dovrebbe tornare alla Primavera della Roma.

