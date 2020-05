Dopo l'addio tra il Palermo e Pergolizzi scatta il toto allenatori: circola il nome di Calori

Dopo la separazione tra Pergolizzi e il Palermo, la società pensa al prossimo allenatore che, salvo clamorosi stravolgimenti da parte della Figc, dovrà essere in grado di guidare una squadra di Serie C. Il Palermo, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha solo una lista di nomi da valutare, senza poter ancora intavolare trattative, né avviare contatti. Alcuni allenatori finiti sul taccuino di Sagramola e Castagnini sono infatti sotto contratto con altre società e ben presto potrebbero trovarsi di nuovo in campo.

Tra i nomi che circolano c'è quello del tecnico gelese Boscaglia, legato alla Virtus Entella da un accordo oneroso e in scadenza nel 2021. Guardando agli allenatori attualmente liberi, invece, uno dei nomi vicini al duo dirigenziale rosanero è quello di Alessandro Calori che ha un contratto fino a giugno 2020 con la Ternana, ma al momento non allena, essendo stato esonerato dagli umbri un anno fa. La rosa di nomi è comunque ampia e la società prenderà tutto il tempo necessario per cominciare ad intavolare le trattative. Per prima cosa si dovrà aspettare l'ufficializzazione della promozione in serie C.

