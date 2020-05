Divorzio tra il Palermo e Pergolizzi: in Serie C cambierà l'allenatore

Il Palermo e Rosario Pergolizzi si dicono addio. Un divorzio consensuale che arriva proprio nel day after della promozione anche se non ufficiale del Palermo in serie C.

Una notizia che probabilmente era nell’aria già da tempo e che verrà ufficializzata in occasione del CdA in programma il prossimo 26 maggio. Sarà quindi un addio consensuale, arrivato dopo 10 mesi alla guida della panchina rosanero e dopo un incontro chiarificatore tra Pergolizzi e società.

Già avvenuto il saluto con i calciatori, che di sicuro in questi giorni gli hanno chiesto novità sul suo futuro. Pergolizzi paga anche un metodo di comunicazione che non è piaciuto molto alla dirigenza, problemi che sono diventate poi crepe mese dopo mese.

Società quindi al lavoro alla ricerca di un nuovo allenatore, un nuovo profilo che dovrà essere idoneo alle ambizioni del Palermo che vuole tornare in serie B.

© Riproduzione riservata